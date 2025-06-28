Аккуратность и простота в одном образе: какая сейчас стрижка у Зеленского и как ее повторить

Основная особенность этой прически – это минимализм

Внешний вид лидеров государств всегда привлекает внимание — особенно детали, вроде прически. Если Дональд Трамп превратил свою "странную" укладку в элемент собственного имиджа, то Владимир Зеленский делает ставку на сдержанность и аккуратность.

"Телеграф" решил выяснить, какая стрижка у президента Украины и как ее повторить. Мы узнали некоторые особенности такой прически.

В чем секрет стрижки Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает сдержанный стиль. Он носит классическую короткую стрижку, делая акцент на аккуратность и простоту. Такой вариант стрижки подчеркивает ухоженность и сдержанный вкус, идеально подходя тем, кто ценит практичность и не стремится к вычурности.

Зеленский предпочитает классическую короткую стрижку,

Особенность образа Зеленского — коротко подстриженные виски и затылок в сочетании с чуть более длинными волосами на макушке. Это создает визуальный баланс: со стороны стрижка выглядит строго, но в то же время легко и естественно.

Стрижка Зеленского советает простоту и аккуратность

Эта стрижка универсальна — она хорошо смотрится на разных типах волос и подходит мужчинам любого возраста. Одно из ее главных достоинств — простота в уходе: достаточно капли геля или воска, чтобы придать волосам форму и легкую текстуру на весь день.

У Владимира Зеленского универсальная стрижка

Как повторит стрижку Владимира Зеленского

Чтобы воссоздать стильную прическу, как у президента Украины, следует делать стрижку с акцентом на немного удлиненную теменную зону. Волосы и затылок следует подстричь коротко, это придаст образу аккуратности и универсальности. Для поддержания "свежего" эффекта прически, парикмахера следует посещать раз в 3-4 недели.

Начинать такую прическу следует с правильной длины волос. Оптимальный вариант — около 5–7 сантиметров на макушке и более короткие волосы по бокам и на затылке.

Повторить стрижку, как у Зеленского не сложно

Перед укладкой вымойте волосы шампунем и аккуратно промокните полотенцем. Волосы должны оставаться слегка влажными. Попросите мастера сохранить объем в верхней части, а по бокам и сзади — сделать мягкую градуировку без резких переходов. После нанесения термозащиты волосы следует высушить феном, направляя их назад и слегка приподнимая у корней, чтобы придать волосам объема.

Стрижка Зеленского напоминает классический укороченный полубокс

Следующий этап — возьмите немного воска или текстурирующей пасты, разотрите в ладонях и распределите по волосам, начиная от корней к кончикам. Волосы на макушке приподнимите пальцами, создавая легкую небрежность, а бока пригладьте для более ухоженного вида.

Стрижка Зеленского напоминает классический укороченный полубокс, но с некоторыми особенностями. У президента обычно короткие бока и затылок с плавным переходом, а верх не слишком длинный, аккуратно уложенный.

"Телеграф" писал ранее, что Владимир Зеленский посетил саммит НАТО в деловом костюме. Это случилось почти впервые за время войны.