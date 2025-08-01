Белый дом потребовал от Конгресса исключить из бюджетного запроса пункт о деньгах на военную поддержку Украины

В США Комитет Сената по ассигнованиям одобрил план бюджета Пентагона на 2026 финансовый год. При этом среди расходов предусмотрено около миллиарда долларов США в поддержку Украины, несмотря на требование Белого дома изъять этот пункт из плана.

Об этом сообщает Reuters. Известно, что общий бюджет Пентагона составит 852 миллиарда долларов. Это на 21,7 миллиарда долларов, или на 2,6% больше, чем просил президент США Дональд Трамп.

При этом Белый дом потребовал от Конгресса исключить из бюджетного запроса пункт о деньгах военной поддержки Украины. Однако сенаторы от Республиканской и Демократической партий проигнорировали требование администрации Трампа: деньги для Украины остались, причем этот момент получил поддержку подавляющего большинства в обеих партиях.

"В Белом доме снова недооценили уровень вызова, который перед нами стоит", — прокомментировал это сенатор-республиканец Митч Макконнелл, возглавляющий подкомитет по обороне.

Отмечается, что 800 млн долларов предусмотрено на Инициативу по безопасности Украины (USAI), которая финансирует разведку, обучение, оборудование и поставки в интересах украинских Вооруженных сил. Еще 225 миллионов предполагается на Инициативу по безопасности Балтии, но из этих средств большая часть тоже пойдет на поддержку Украины в войне против России.

Сенатор от демократов Крис Кунс, являющийся главным демократом в подкомитете по оборонным расходам, поддержал позицию республиканца Макконнелла, отметив, что поддержка Украины в следующем году вырастет до почти миллиарда долларов. Примечательно, что начальная версия законопроекта, внесенного администрацией Трампа, не предусматривала никаких средств для Украины.

"Прекращение сотрудничества с Украиной подорвет усилия наших вооруженных сил по подготовке к современному полю боя", – заявил по этому поводу Макконнелл.

Отметим, что ранее в Сенате США разработали механизм вооружения Украины за счет Европы. Украина будет получать изготовленное в США оружие, а оплачивать его будут европейские страны. Делаться это будет через специальный фонд, создать который предложили в Республиканской партии.

Напомним, деньги для того, чтобы все желающие страны Европы смогли нарастить свои оборонные "мышцы" и одновременно помочь Украине, готов предоставлять Европейский союз. Речь идет о плане ReArm Europe, предусматривающем, что к 2030 году удастся мобилизовать до 800 миллиардов евро оборонных инвестиций. И предпосылка для такой амбициозной цели — не только военная угроза России, о которой предупреждают передовые разведки мира, но и настроения за океаном.