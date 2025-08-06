Обмежити прибутки Росії: в Мінфіні США анонсували нові санкції проти Кремля

Мінфін США налаштований на продовження санкцій проти РФ

США продовжать запровадження санкцій проти російського режиму, щоб обмежити незаконні прибутки, які досі ще здатен отримати Кремль. Російську здатність до фінансування війни буде підірвано.

Про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент. Він зазначив, що санкції будуть не просто впроваджуватися, але й буде забезпечуватися їхнє виконання.

"Міністерство фінансів продовжуватиме запроваджувати та повністю виконувати наші санкції, щоб обмежити незаконні прибутки Росії", – написав він, не вдаючись у подробиці.

Заява Бессента з'явилася після того, як сенатори Демократичної партії оприлюднили доповідь щодо санкцій проти Росії. У доповіді зазначається, що нехтування санкціями часів адміністрації 46-го президента США Джозефа Байдена після приходу до влади Дональда Трампа дозволило Росії повернути боєздатність армії та продовжити війну проти України.

Як повідомлялося раніше, представник Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви 6 серпня, де має провести зустріч із керівництвом Кремля. Президент США говорив, що за підсумками цих переговорів ухвалить рішення щодо запровадження мит проти партнерів Росії.

15 липня 2025 року Трамп заявив, що "дуже розчарований діями Путіна" і пригрозив введенням мит, якщо Росія не погодиться на переговори протягом 50 днів. Проте 28 липня вийшла нова заява — американський президент сказав, що скоротить встановлений для Росії термін досягнення угоди з Україною. Якщо раніше він був 50 днів, то тепер буде 10-12. За даними представника США в ООН, Трамп хоче укласти угоду до 8 серпня.