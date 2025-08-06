Что они придумали на этот раз

Россия атаковала украинскую газовую инфраструктуру в Одесской области Население не пострадало, однако ГТС нанесен значительный ущерб. Чтобы оправдать бессмысленное использование миллиардов долларов на ракеты, российские пропагандисты снова изобрели абсурдное объяснение этого удара. Как и в случае с торговым центром "Эпицентр" в Каменском, оккупанты не признают, что наносят удары по гражданским объектам.

Что известно об атаке

Ночью 6 августа российские войска нанесли удар по компрессорной станции Оператора ГТС Украины у украинско-румынской границы. Этот объект обеспечивал альтернативные поставки газа в Украину через диверсифицированный маршрут от греческих LNG-терминалов.

По данным Минэнерго, станция работала в рамках маршрута, объединяющего греческие терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод. По этому пути уже поступал сжиженный газ из США и тестовые партии азербайджанского газа.

Десятки ударных беспилотников атаковали оборудование, обеспечивающее эти поставки. Министр энергетики Светлана Гринчук назвала это четким сигналом для Европы, планирующей к 2027 году полностью отказаться от российского газа.

Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что Москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа. заявила она.

Российское Минобороны традиционно исказило факты в своем сообщении. оккупанты заявили, что якобы нанесли удар по объектам газотранспортной инфраструктуры, которые использовались для обеспечения работы оборонных предприятий.

Пожар по прилету в Одесской области

"Кроме того, в юго-западной части Черного моря силами российского флота были уничтожены два украинских безэкипажных катера", — добавили российские пропагандисты.

Напомним, Медведев поспешил с оправданием после резкого заявления Трампа из-за ядерки. Президент США даже не поверил, что Медведев мог заявить об этом.