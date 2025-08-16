Готов к встрече? Путин интересно отреагировал на вопросы СМИ о Зеленском

Путин не стал притворяться, будто ничего не услышал, как с вопросами об убийствах гражданских

Российский правитель Владимир Путин, похоже, готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в трехстороннем формате с участием президента США Дональда Трампа, чтобы обсудить заключение мира в Украине. По крайней мере, такой вывод можно сделать из его реакции на вопросы СМИ.

Так, еще до начала саммита с Трампом во время вопросов от СМИ один из журналистов спросил российского правителя "Вы готовы к трехсторонней встрече с Зеленским?". Путин ответно коротко кивнул.

При этом вопрос прозвучал в хоре других возгласов (из-за чего прессу в итоге и изгнали). Однако тут Путин не стал делать вид, будто ничего не услышал, как с вопросами об убийствах гражданских, но ясно дал понять, что все услышал и готов к встрече.

Отметим, что встреча Трампа и Путина на Аляске уже стартовала. Вместо формата "тет-а-тет", как планировалось, переговоры пройдут в формате "три на три". Телеграф следит за событиями вокруг переговоров Трампа и Путина в режиме онлайн.

Мы писали, что еще 7 августа, за неделю до саммита, российский правитель заявил, что не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским, если для этого будут созданы условия. Одним из возможных мест для такой встречи Путин назвал ОАЭ, президента которой Заида Аль Нахайяна считает "другом России".

Трамп также заявлял, что в случае, если саммит на Аляске "хорошо завершится", он будет готов собрать трехстороннюю встречу. При этом Трамп заявлял, что не будет вести мирные переговоры в интересах Украины – он, мол, хочет, чтобы Зеленский и Путин договорились самостоятельно.