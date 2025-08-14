США готовы предоставлять Украине гарантии безопасности? Что говорят в МИД Франции

США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, а территориальные вопросы будут решаться только в присутствии Зеленского

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским правителем Владимиром Путиным потребует, в первую очередь, прекращения огня в Украине. Также США готовы выступить гарантами безопасности для Украины, чтобы защитить ее от нового нападения РФ.

Об этом написал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети Х (Twitter). По его словам, Трамп заявил об этом во время видеовстречи с европейскими лидерами 13 августа.

Трамп, добавил министр, во время встречи с лидерами Украины и Евросоюза четко отметил, что любые переговоры по территориям Украины будут проходить только при присутствии президента Украины Владимира Зеленского. И вестись они будут уже на второй, трехсторонней встрече, конечно, если она состоится.

"Также США присоединятся к гарантиям безопасности, разработанным коалицией стран-добровольцев, объединенных Францией, Великобританией и Германией", – заверил Барро.

Отметим, по данным французского издания Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп категорически против того, чтобы НАТО было среди гарантов безопасности Украины. Фактически это своеобразная уступка российскому режиму.

"Президент Трамп четко выразил это именно такими словами. Он даже сказал вещи, которые очень важны для меня: тот факт, что НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности, и мы знаем, что это сильный аргумент, особенно для российской стороны" Президент Франции Эммануэль Макрон

Напомним, что 13 августа Зеленский вместе с европейскими лидерами обсудил с президентом США Дональдом Трампом предстоящий саммит США-Россия на Аляске. Украинский лидер согласовал пять принципов по завершению войны России против Украины. Кроме того, Киев определил ключевые условия, которые должна выполнить Москва для урегулирования конфликта. Среди основных требований – длительное прекращение огня, выплата компенсаций и возвращение похищенных детей.

Напомним, что встреча Трампа и Путина на Аляске запланирована на 15 августа. Главы США и России встретятся, чтобы обсудить пути прекращения войны между РФ и Украиной. В Белом доме уверяют, что каких-либо соглашений на этой встрече не будет – глава Белого дома хочет посмотреть на позиции российского правителя.

Тем временем в США критикуют решение Трампа встретиться на Аляске с Путиным. Там опасаются, что этот саммит может стать победой именно для последнего. Путин, бывший кагэбист со стажем, может повлиять на Трампа, заставив его пересмотреть позиции касательно Украины и Европы — чего в Киеве и Брюсселе точно хотели бы не допустить.