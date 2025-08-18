Вкрадене обговорять із злодієм: Зеленський сказав, коли будуть говорити про території

Трамп зі свого боку заявив, що потрібно "обговорити можливий обмін територій"

Усі територіальні питання, які стосуються припинення війни між Україною та Росією, будуть обговорюватися виключно під час тристоронньої зустрічі між президентом України, російським правителем Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Трампом 18 серпня. Він додав, що показав Трампу кілька територіальних нюансів на тій карті України, яку президент США підготував перед закритою частиною зустрічі.

"Усі чутливі речі, територіальні питання тощо, ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі" Володимир Зеленський

Трамп зі свого боку заявив, що потрібно "обговорити можливий обмін територій". При цьому американський президент підкреслив, що територіальні питання будуть обговорюватися із врахуванням лінії бойового зіткнення — тобто претензії російського диктатора Володимира Путіна на повний контроль неокупованих частин кількох регіонів України відкидаються.

"Нам треба обговорити можливий обмін територій, враховуючи, де зараз лінія бойового зіткнення" Дональд Трамп

Нагадаємо, 18 серпня президент України Володимир Зеленський вже прибув у Вашингтон, та проводить там зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Окрім зустрічі з президентом США, пройшла розмова із європейськими лідерами, які супроводжують українського президента. Під час публічної частини зустрічі Зеленський та Трамп зробили низку заяв.