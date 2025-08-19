У Трампа появился конкурент по солярию: кто из мировых лидеров бросил вызов самому загорелому президенту

Трамп сделал комплимент одному из политиков и его слова вызвали смех у присутствующих

Американский президент Дональд Трамп, чей необычный желтоватый или оранжевый цвет кожи часто обсуждают в сети, сделал комплимент канцлеру Германии Фридриху Мерцу о его загаре.

Соответствующее видео со встречи Трампа с европейскими лидерами в Белом доме 18 августа распространилось по соцсетям. На кадрах видно, что дружественная шутка американского политика вызвала смех у присутствующих.

"Ты отлично смотришься с таким загаром. Я хочу получить такой загар", — сказал Трамп Мерцу.

В комментариях под этим роликом некоторые отметили, что Трамп таким образом подстебнул Мерца. Другие же и вовсе посчитали такие разговоры неуместными в ходе важной встречи. При этом пользователи обращают внимание на цвет лица самого Трампа.

Реакция соцсетей на слова Трампу Мерцу

Трамп нашел конкурента по солярию?

На фотографиях Трампа в соцсетях и на видео с его публичных выступлений можно заметить, что цвет кожи политика в большинстве случаев желтоватый или оранжевый. "Телеграф" ранее уже интересовался у искусственного интеллекта Grok, что именно создается такой эффект.

По мнению ИИ, есть несколько предположений:

Использование автозагара или косметики.

Диета и бета-каротин.

Освещение и лампы.

Слухи о солярии.

Некоторые СМИ предполагали, что Трамп ходит в солярий и оттенок его кожи объясняли загаром. Однако официально этому нет подтверждений. При этом, его окружение отрицает наличие солярия в Белом доме.

Цвет лица Дональда Трампа на фото на странице в Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" собрал подборку смешных мемов со встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. Одним из поводов для шуток стало любвеобильность американского президента.