У Трампа появился конкурент по солярию: кто из мировых лидеров бросил вызов самому загорелому президенту
Трамп сделал комплимент одному из политиков и его слова вызвали смех у присутствующих
Американский президент Дональд Трамп, чей необычный желтоватый или оранжевый цвет кожи часто обсуждают в сети, сделал комплимент канцлеру Германии Фридриху Мерцу о его загаре.
Соответствующее видео со встречи Трампа с европейскими лидерами в Белом доме 18 августа распространилось по соцсетям. На кадрах видно, что дружественная шутка американского политика вызвала смех у присутствующих.
"Ты отлично смотришься с таким загаром. Я хочу получить такой загар", — сказал Трамп Мерцу.
В комментариях под этим роликом некоторые отметили, что Трамп таким образом подстебнул Мерца. Другие же и вовсе посчитали такие разговоры неуместными в ходе важной встречи. При этом пользователи обращают внимание на цвет лица самого Трампа.
Трамп нашел конкурента по солярию?
На фотографиях Трампа в соцсетях и на видео с его публичных выступлений можно заметить, что цвет кожи политика в большинстве случаев желтоватый или оранжевый. "Телеграф" ранее уже интересовался у искусственного интеллекта Grok, что именно создается такой эффект.
По мнению ИИ, есть несколько предположений:
- Использование автозагара или косметики.
- Диета и бета-каротин.
- Освещение и лампы.
- Слухи о солярии.
Некоторые СМИ предполагали, что Трамп ходит в солярий и оттенок его кожи объясняли загаром. Однако официально этому нет подтверждений. При этом, его окружение отрицает наличие солярия в Белом доме.
