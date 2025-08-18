От "скандала" в феврале до "лучшего разговора" сейчас: сравниваем настроение встреч Зеленского и Трампа в Овальном кабинете (фото)

Возможно, секрет хорошего настроения Трампа и Зеленского состоит в присутствии европейских лидеров.

Во время второй каденции президента Дональда Трампа он провел две встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Первая состоялась 28 февраля, вторая прошла в понедельник, 16 августа. И если первые переговоры вошли в историю из-за "скандала в Овальном кабинете", то вторые были переполнены совсем другими эмоциями.

"Телеграф" решил сравнить настроение лидеров на двух встречах при помощи фотоматериалов.

Еще в феврале Дональд Трамп заявлял, что стороны "достаточно близки" к урегулированию войны в Украине и подписанию мирного соглашения. Тогда же Владимир Зеленский продемонстрировал американскому коллеге фотографии украинских пленных, сделанных "до" и "после" плена. Именно это, по мнению многих аналитиков, спровоцировало дальнейший конфликт.

Ссора в Овальном кабинете. Фото: Getty Images

Президент Украины поспорил с вице-президентом Штатов Джей Ди Венсом и главой страны Дональдом Трампом из-за оказанной Украине помощи и якобы "отсутствия благодарности" за нее. Масла в огонь тогда подлил и журналист Брайан Гленн, раскритиковавший Зеленского за отсутствие официального костюма и милитари-образ.

Причин спора в феврале было несколько. Фото: Getty Images

В феврале Зеленский срочно покинул Белый дом, пресс-конференция после встречи была отменена, как и подписание "Соглашения о полезных ископаемых".

В августе настроение американского и украинского президентов, очевидно, отличалось. Поздоровавшись с Зеленским, Трамп сразу сделал комплимент его внешнему виду, а затем вспоминал о костюме еще несколько раз, в шутливой форме.

Встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете. Фото: Getty Images

И это были не единственные шутки, которыми обменялись лидеры – когда Зеленский объяснял, почему сейчас не могут быть проведены президентские выборы, Трамп в шутку переспросил об условиях, намекая на возможность воспользоваться этим правилом в собственных целях:

То есть, вы говорите, что во время войны нельзя проводить выборы? Итак, я могу просто сказать через три с половиной года: "Если мы окажемся в состоянии войны с кем-то, выборов больше не будет?" Дональд Трамп

.

Разговор Зеленского и Трампа с прессой был продуктивным. Фото: Getty Images

Уже после закрытых переговоров оба лидера назвали их успешными, а Зеленский заявил, что это был лучший разговор с Трампом за все время.

Несколько раз Зеленский и Трамп успели пошутить. Фото: Getty Images

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что прошло пол года после громкого скандала, и за это время украинский лидер сменил стиль общения с хозяином Белого дома. На это обратили внимание журналисты.