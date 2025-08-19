Переговоры Зеленского, Трампа и лидеров Европы завершились: но не все так просто

Зеленский отменил запланированное на 01:00 по киевскому времени интервью для телеканала Fox News

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом с участием лидеров стран Европейского Союза завершилась. Но все участники переговоров остаются в Белом доме, поскольку переговоры продолжаются "в другом формате".

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он также подтвердил, что в продолжении переговоров принимают участие не только Трамп и Зеленский, но и все европейские лидеры, прибывшие в Вашингтон.

При этом, по данным СМИ, Зеленский отменил запланированное на 01:00 по киевскому времени интервью для телеканала Fox News. Пока неясно, оно отменено полностью или перенесено на более позднее время. Также известно, что Трамп после завершения официальной части встречи устроил экскурсию по Белому дому для Зеленского и европейских лидеров — уже появилось соответствующее фото.

Параллельно с этим в Белом доме опровергли информацию о том, что Трамп якобы прерывал переговоры для того, чтобы совершить телефонный звонок российскому правителю Владимиру Путину. По словам чиновников администрации, информация издания Bild не соответствует действительности. При этом издание Axios со ссылкой на собственные источники пишет, что Трамп уже поговорил с Путиным, но он не прерывал для этого переговоры.

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон и провел там встречу с президентом США Дональдом Трампом. Кроме встречи с президентом США, прошел разговор с европейскими лидерами, сопровождающими украинского президента. Во время публичной части встречи Зеленский и Трамп сделали ряд заявлений.

Среди прочего, Трамп во время публичной части встречи с Зеленским заявил, что Украина, мол, "никогда не будет в НАТО". Но, по его словам, Украина будет иметь "хорошие гарантии безопасности" и "надежную защиту безопасности".