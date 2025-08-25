Оце забрехався: Лавров заявив, що "нічого не чув" про ракетний удар по Мукачево

Лавров заявив, що Росію не хвилює те, що завод належав американцям

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито нічого не знає про удар російських ракет по Мукачево, коли було зруйновано завод американської компанії Flex. Голова МЗС РФ продовжує брехати, що Росія нібито б'є тільки по "військових об'єктах".

Про це Лавров заявив в інтерв'ю NBC News. Інтерв'юєрка запитала у Лаврова, чому Росія атакувала завод американської компанії, враховуючи, що це не військовий об'єкт — вона може це підтвердити, оскільки розмовляла з працівниками цього підприємства. У відповідь Лавров почав брехати, що Росія "не б'є по цивільних об'єктах".

Щобільше, коли журналістка повторила питання, Лавров заявив, що "деякі люди дуже наївні", а також насмілився припустити, що сама інтерв'юєрка бреше. Це звинувачення він підкріпив аргументом, що розвідка Росії "має достовірну інформацію" — тобто, фактично підтвердив, що удар завдавали цілеспрямовано.

При цьому Лавров заявив, що Росію не хвилює те, що завод належав американцям. Він додав, що наявність "американського, угорського чи будь-чого капіталу в підприємстві" для російської окупаційної армії нічого не означає — бо на цих заводах, мовляв, ведеться "створення зброї, що нас вбиває".

Щоправда, коли міністра запитали вже конкретно — "Росія справді цілеспрямовано завдала удару по підприємству, що належить американцям" — йому довелося поспіхом викручуватися з ситуації, в яку Лавров сам себе загнав. Російському міністру довелося заявити, що журналістка нібито "перекрутила" його слова, а усі погрози на адресу іноземного бізнесу були частиною "риторичного запитання". Щодо атаки на завод в Мукачево — Лавров не зморгнувши оком збрехав, що "нічого не чув" про це.

"Я нічого не чув про цей епізод. Якщо Ви можете надіслати мені посилання на відповідну інформацію, я її вивчу", — додав він.

Нагадаємо, що вранці 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по Україні. Зокрема два "Калібри" прилетіли по Мукачево. Під обстріл потрапила територія заводу американської компанії Flex, яка виробляє електроніку для світових брендів. Внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа, були поранені серед працівників. Загалом через атаку на завод постраждало 23 людини.