Прав у росіян все менше: Кремль запустив процедуру виходу ще з однієї важливої конвенції

В українському сегменті мережі вже "вітають" росіян

Російський режим прийняв рішення денонсувати ще одну конвенцію, яка стосується прав людини. Мова йде про європейську конвенцію про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: РФ вже почала процедуру виходу з конвенції.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times. А відповідний документ за авторством російського прем'єр-міністра Михайла Мішустіна вже опубліковано на сайті російського уряду.

"Схвалити та представити президенту Російської Федерації для внесення у Державну Думу Федеральних Зборів Російської Федерації пропозицію про денонсацію Російською Федерацією Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню від 26 листопада 1987 року і протоколів до неї від 4 листопада 1993 року, підписаних від імені Російської Федерації у м. Страсбурзі 28 лютого 1996 року", — сказано у постанові.

В мережі вже "привітали" російських громадян із цим рішенням російського уряду. Тепер, жартують українці, у швабри буде набагато більше прав, ніж у пересічного росіянина.

