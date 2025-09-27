"Коллапс не сработал". Известный дипломант назвал главную ошибку Путина

Новая стратегия России в отношении Европы должна дестабилизировать страны

Глава России Владимир Путин допустил довольно большую ошибку. Он пытается одним своим действием усилить панику, которая не ослабит страны, а наоборот.

Что нужно знать:

Путин допустил большую ошибку в вопросе Европы

Паника в ЕС и НАТО не дестабилизирует страны

Поддержка Украины важна для Европы

Как отметил Павел Климкин, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол (2012), министр иностранных дел Украины (2017-2019), для LIGA.net, основная ошибка Путина сейчас – это запущенные дроны над Европой. Так как они создают панику, которая не поможет России, а даже наоборот.

"Это создает панику и влияет на сегодняшнее политическое руководство Европы. Поскольку, к сожалению, в условиях кризиса лидерства, я подчеркиваю именно кризиса лидерства, а не дефицита лидерства, то, что влияет на сегодняшних европейских политиков — это паника среди европейских граждан", — объясняет дипломат.

Он добавляет, что именно это заставит политиков реагировать и поднимать ставки, в том числе выделять больше денег на поддержку Украины и собственный военно-оборонный комплекс. И этот процесс сменит фундаментальное противостояние Кремля.

Более того, США в таком случае усилят помощь Европе. Уже сейчас можно увидеть, как сильно изменилась риторика президента Штатов Дональда Трампа, и это не случайное совпадение.

"Перевод ключевых элементов ответственности и рисков на Европу — это положительная история", — говорит Климкин.

По его словам, Россия пытается вызвать в Европе коллапс, как хотела этого же и для Украины. Правда, с Киевом этот план за четыре года войны так и не сработал.

"Путину нужно перезагрузить Европу, поскольку при условии даже ограниченной поддержки только со стороны Европы, у Украины будет сила противостоять. Европа всегда будет нас поддерживать, поскольку это уже о ее безопасности, а не о нашей безопасности", — добавляет дипломат.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, зачем Путин направляет дроны на Европу. По его мнению, Кремль проверяет способность стран противостоять Москве.

