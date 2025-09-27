"Колапс не спрацював". Відомий дипломант назвав головну помилку Путіна

Нова стратегія Росії щодо Європи має дестабілізувати країни

Очільник Росії Володимир Путін припустився досить великої помилки. Він намагається однією своєю дією нагнати паніку, яка не послабить країни, а навпаки.

Що треба знати:

Путін припустився великої помилки в питанні Європи

Паніка в ЄС і НАТО не дестабілізує країни

Підтримка України важлива для Європи

Як зазначив Павло Клімкін, дипломат, надзвичайний та повноважний посол (2012), міністр закордонних справ України (2017-2019), для LIGA.net, основна помилка Путіна зараз — це запущені дрони над Європою. Адже вони створюють паніку, яка не допоможе Росії, а навіть навпаки.

"Це створює паніку, і впливає на сьогоднішнє політичне керівництво Європи. Оскільки, на жаль, в умовах кризи лідерства, я підкреслюю саме кризи лідерства, а не дефіциту лідерства, те, що впливає на сьогоднішніх європейських політиків — це паніка серед європейських громадян", — пояснює дипломат.

Він додає, що саме це змусить політиків реагувати і підіймати ставки, зокрема і виділяти більше грошей на підтримку України та власний військово-оборонний комплекс. І цей процес змінить фундаментальне протистояння Кремля.

Ба більше, США в такому випадку посилять допомогу Європі. Вже зараз можна побачити як сильно змінилась риторика президента Штатів Дональда Трампа і це не випадковий збіг.

"Перекладення ключових елементів відповідальності і ризиків на Європу — це позитивна історія", — каже Клімкін.

За його словами, Росія намагається спричинити у Європі колапс, як хотіла цього ж і для України. Щоправда, з Києвом цей план за чотири роки війни так і не спрацював.

"Путіну потрібно перезавантажити Європу, оскільки за умов навіть обмеженої підтримки тільки з боку Європи, Україна матиме сили протистояти. Європа завжди буде нас підтримувати, оскільки це вже про її безпеку, а не про нашу безпеку", — додає дипломат.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів, для чого Путін направляє дрони на Європу. На його думку, Кремль перевіряє спроможність країн протистояти Москві.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент США Дональд Трамп готовий зняти обмеження на удари по Росії американським озброєнням.