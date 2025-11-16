Этот комбинат мог одеть пол планеты, а теперь на развалинах свищет ветер: печальная судьба легендарного предприятия Херсона

Ткань мирового уровня, дом отдыха на море и пионерский лагерь: потерявшие херсонцы вместе с ХБК

В 1960-х годах тканью, которую за год производил Херсонский хлопчатобумажный комбинат, можно было обернуть земной шар несколько раз. Предприятие выпускало 600 тысяч метров продукции каждый день и считалось одним из самых мощных в Европе. Сегодня от этого промышленного величия остались только стены, пустые цеха и махровые полотенца в шкафах запасливых хозяек.

"Телеграф" рассказывает об истории комбината, который наполнял бюджет и давал работу 25 тысячам херсонцев, но со временем превратился в руину.

В середине прошлого столетия в Херсоне началось масштабное строительство фабрики по производству хлопка. В 1954 году Херсонский хлопчатобумажный комбинат выпустил первые 23,5 тонны пряжи. Спустя семь лет, в 1961 году, первая очередь завода начала работать на полную мощность. В 1964 запустили вторую очередь.

Текстильный комбинат

До 1972 года комбинат производил более 180 миллионов метров ткани ежегодно. Херсонские рабочие ежедневно выпускали 600 тысяч метров продукции.

Территория комбината была огромна

В 1985 году в состав предприятия входили три прядильно-ткацкие, отделочная и прядильная фабрики. Здесь производили пряжу из хлопчатобумажных, штапельных, искусственных и синтетических волокон, бельевые, платяные, ворсовые, махровые, занавесочные ткани для мебели.

ХБК Херсон

Комбинат освоил выпуск 50 видов тканей – шотландки, плетенки, трико, вельвета, поплина, коврика. Ткани Херсонского комбината экспонировались на многих всесоюзных и международных выставках, получали премии и медали. Семнадцать артикулов тканей выпускались со Знаком качества.

Строительство ТЭЦ для комбината

Почему это предприятие называли фабрикой невест

Херсонцы между собой называли ХБК фабрикой невест. Здесь работали преимущественно женщины. В общей сложности на комбинате трудились более 20 тысяч рабочих — представители 42 национальностей.

Рабочие комбината

"Когда начинала работать на предприятии, был, можно сказать, рай для людей, в штате было около 23 тысяч человек. Были созданы такие условия труда, о которых сегодня можно только мечтать", — рассказывает всю жизнь проработавшая на ХБК Любовь Фальченко.

Всех работников снабжали жильем. Тот, кто жил в общежитии, впоследствии получал собственную квартиру. У предприятия был свой дом отдыха "Юбилейный" на море, база отдыха на Днепре, санаторий-профилакторий "Чайка" в центре города, стадион "Старт", дом культуры.

На ХБК работали поколениями — в комбинате трудились и муж, и жена, и дети. Были детские сады, спортивные школы, комнаты школьника, поликлиника, детский санаторий, пионерский лагерь "Орленок" — все это работало для детей текстильщиков.

Дом управления комбинатом

А вот что осталось от лагеря "Орленок" в Скадовске

Восьмое место в Европе и планы на сырьевую независимость: почему программа провалилась

В 1995 году Херсонский хлопчатобумажный комбинат занял восьмое место по мощности среди хлопчатобумажных комбинатов Европы. Был план, что аграрии из южных регионов Украины будут выращивать необходимое для стабильной работы предприятия количество хлопка.

Работа на ХБК

По мнению ученых-аграриев, выращивать хлопок в Украине было возможно. Климат и температура воздуха в южных регионах отлично подходят для этого. В стране создали специальные сорта для обеспечения сырьевой хлопковой базы.

Однако программа "Таврический хлопок", утвержденная Министерством сельского хозяйства, закончилась неудачей.

Хроника упадка и смерти комбината

Руины херсонского комбината

Начиная с 1990-х годов предприятие постепенно превращалось в руины.

В советское время на ХБК работало от 20 до 25 тысяч рабочих, в 1991 году — 13 тысяч. В 2009 году ХБК переработал 47 тонн хлопка и 36 тонн пряжи. Для сравнения: в 1970-х годах перерабатывалось 160 тонн в сутки и производилось ежедневно 700-750 тысяч квадратных метров ткани.

В прошлом веке на ХБК находились три прядильно-ткацкие фабрики, отделочная фабрика и отдельно расположенная прядильная фабрика "Комсомолка". Постепенно осталась только первая фабрика, на которую перенесли оборудование из других производств, сконцентрировав все в одном месте.

"Когда комбинат работал, то наполнял на 40% бюджет города. У нас всегда были доходы, настолько пользовалась спросом наша продукция, известная во всем мире", — говорит Любовь Фальченко.

По состоянию на начало 2011 года на предприятии действовала только одна фабрика, а впоследствии комбинат полностью прекратил производственную деятельность. 24 июля 2012 года хозяйственный суд Херсонской области своим определением ввел процедуру санации. 4 марта 2013 года этот же суд принял решение о признании комбината банкротом и ввел процедуру ликвидации предприятия.

12 июня 2013 на ХБК возник большой пожар, который тушили 8 пожарных машин и 40 бойцов пожарно-спасательных частей Херсона.

В 2021 году на территории комбината все еще продолжалось строительство

Торговый центр вместо производства: во что превратился легендарный ХБК

На месте "Фабрики № 3" (единственной оставшейся) построили торгово-развлекательный центр "Фабрика". Его открыли в 2012 году.

Интерьер торгового центра стилизован под швейный цех — катушки, детали станков украшают потолки, лавки возле магазинов и кафе. Хозяева заведения сочли это оригинальным и интересным решением.

В небольшом уголке магазина открыли музей ХБК. Из старых черно-белых фотографий на зрителей смотрят улыбающиеся молодые работники: первомайская демонстрация, фотографии отдыха текстильщиков. Для кого-то это просто веселые картинки, а для десятков тысяч херсонских семей — целая жизнь, целая эпоха.

Территория комбината заброшена

Напомним, ранее "Телеграф" писал о судьбе немного менее мощного, но также известного на весь мир тернопольского текстильного комбината "Текстерно". Сюда ехали на работу по всему СССР, а продукцию поставляли даже в ОАЭ. Однако история завода не менее печальна, чем у херсонского.