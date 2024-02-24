"Челсі" – "Ліверпуль": де і коли дивитись фінал Кубка ліги

Велика гра пройде на легендарній арені "Вемблі"

У неділю, 25 лютого, в рамках фіналу Кубка англійської ліги зустрінуться лондонський та ліверпульський суперклуби. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Ліверпуль".

У прямому ефірі в Україні двобій Синіх проти Червоних покаже телеканал Setanta Sports, а також ОТТ-платформа setantasports.com. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Челсі" — "Ліверпуль" пройде на стадіоні "Вемблі", початок зустрічі — о 17:00 за київським часом. Додамо, що мерсисайдська команда є рекордсменом за кількістю перемог у КЛ (9), лондонці мають 5 тріумфів у цьому турнірі.

Команди підходять до гри в різному настрої, проте проблем набагато більше у "Челсі". Лондонський клуб не може закріпитися у топ-10 чемпіонату Англії, а про зону єврокубків Пенсіонери лише мріють. Водночас мерсисайдці лідирують в Англійській прем’єр-лізі й думають лише про чемпіонство в останньому сезоні Юргена Клоппа в команді.

Нагадаємо, за "Челсі" виступає українець Михайло Мудрик. Щоправда, останнім часом вінгер не потрапляє до складу лондонців. На початку лютого Міша зробив асист у матчі АПЛ.