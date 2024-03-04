"Бавария" - "Лацио": букмекеры рассказали, ждать ли камбэка от немцев

Чемпион Германии находится в кризисе

Во вторник, 5 марта, "Бавария" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 попытается взять реванш у "Лацио". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Лацио".

По мнению букмекеров, у римлян фактически нет шансов на победу во втором поединке. Об этом сообщает Favbet.

На проход немецкого гранда в 1/4 финала ЛЧ специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,41. В то же время подобный успех итальянцев менее вероятен — коэффициент 3,00. Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность победы "Баварии" в 74%, а "Лацио" — всего в 9%.

Прогноз букмекеров на матч ЛЧ "Бавария" — "Лацио"

Favbet: (победа "Баварии" 1,33 — ничья 6,00 — победа "Лацио" 11,00)

William Hill: (1,25 — 5,80 — 11,00)

Bwin: (1,28 — 5,75 — 10,50)

Игра "Бавария" — "Лацио" состоится в Мюнхене на одноименной арене. "Телеграф" сообщал, где смотреть прямую видеотрансляцию этой встречи в Украине. Добавим, что в первом матче римляне сенсационно обыграли мюнхенцев со счетом 1:0.

Видеообзор матча "Лацио" - "Бавария"

Напомним, "Бавария" получит нового главного тренера после окончания текущего сезона. Томас Тухель и руководство клуба договорились о расторжении контракта после первой игры с "Лацио".