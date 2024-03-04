Укр

"Бавария" - "Лацио": букмекеры рассказали, ждать ли камбэка от немцев

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
"Бавария" хочет пройти "Лацио" за счет родных трибун Новость обновлена 04 марта 2024, 15:48
"Бавария" хочет пройти "Лацио" за счет родных трибун. Фото twitter.com/FCBayernEN

Чемпион Германии находится в кризисе

Во вторник, 5 марта, "Бавария" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 попытается взять реванш у "Лацио". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Лацио".

По мнению букмекеров, у римлян фактически нет шансов на победу во втором поединке. Об этом сообщает Favbet.

На проход немецкого гранда в 1/4 финала ЛЧ специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,41. В то же время подобный успех итальянцев менее вероятен — коэффициент 3,00. Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность победы "Баварии" в 74%, а "Лацио" — всего в 9%.

Прогноз букмекеров на матч ЛЧ "Бавария" — "Лацио"

  • Favbet: (победа "Баварии" 1,33 — ничья 6,00 — победа "Лацио" 11,00)
  • William Hill: (1,25 — 5,80 — 11,00)
  • Bwin: (1,28 — 5,75 — 10,50)

Игра "Бавария" — "Лацио" состоится в Мюнхене на одноименной арене. "Телеграф" сообщал, где смотреть прямую видеотрансляцию этой встречи в Украине. Добавим, что в первом матче римляне сенсационно обыграли мюнхенцев со счетом 1:0.

Видеообзор матча "Лацио" - "Бавария"

Напомним, "Бавария" получит нового главного тренера после окончания текущего сезона. Томас Тухель и руководство клуба договорились о расторжении контракта после первой игры с "Лацио".

Теги:
#Футбол #ФК Бавария #Лига Чемпионов #ФК Лацио