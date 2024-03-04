"Баварія" — "Лаціо": букмекери розповіли, чи чекати камбека від німців

Чемпіон Німеччини перебуває у кризі

У вівторок, 5 березня, "Баварія" в рамках другого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 спробує взяти реванш у "Лаціо". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Лаціо".

На думку букмекерів, римляни фактично не мають шансів на перемогу у другому поєдинку. Про це повідомляє Favbet.

На прохід німецького гранда у 1/4 фіналу ЛЧ фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,41. Водночас подібний успіх італійців менш ймовірний — коефіцієнт 3,00. Додамо, що аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги "Баварії" у 74%, а "Лаціо" — лише у 9%.

Прогноз букмекерів на матч ЛЧ "Баварія" — "Лаціо"

Favbet: (перемога "Баварії" 1,33 — нічия 6,00 — перемога "Лаціо" 11,00)

William Hill: (1,25 — 5,80 — 11,00)

Bwin: (1,28 — 5,75 — 10,50)

Гра "Баварія" — "Лаціо" відбудеться у Мюнхені на однойменній арені. "Телеграф" повідомляв де дивитися пряму відеотрансляцію цієї зустрічі в Україні. Додамо, що у першому матчі римляни сенсаційно обіграли мюнхенців з рахунком 1:0.

Відеоогляд матчу "Лаціо" — "Баварія"

Нагадаємо, "Баварія" отримає нового головного тренера після закінчення цього сезону. Томас Тухель та керівництво клубу домовилися про розірвання контракту після першої гри з "Лаціо".