"Ман Сити" с легкостью пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Английский суперклуб продолжает защиту титула

В среду, 6 марта, английский "Манчестер Сити" в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 принимал датский "Копенгаген". В первой встрече Горожане добыли уверенную гостевую победу со счетом 3:1.

Поединок проходивший в Манчестере (Великобритания) на стадионе "Сити оф Манчестер", завершился со счетом 3:1 в пользу МС. Об этом сообщает "Телеграф".

Горожане с первых секунд начали настоящий штурм ворот "Копенгагена". Уже к 9-й минуте МС вел в счете в 2 мяча — отметились Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес. Англичане сбавили обороты и поплатились за это — красивый командный гол оформил Мохамед Эльюнусси. А точку в первой 45-минутке поставил Эрлинг Холанд. Во втором тайме хозяева не спешили и спокойно завершили игру победой.

Статистика матча Ман Сити - Копенгаген

Полный видеообзор матча "Ман Сити" — "Копенгаген":

Таким образом, по итогам 2-матчевого противостояния в четвертьфинал Лиги чемпионов шагает английский клуб. Жеребьевка этого раунда плей-офф, а также полуфинала ЛЧ состоится в пятницу, 15 марта.

Напомним "Манчестер Сити" накануне ответной встречи с "Копенгагеном" уничтожил "Ман Юнайтед" в манчестерском дерби — 3:1. До этого Горожане имели большие проблемы в матче против "Челси" (1:1).