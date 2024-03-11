"Барселона" — "Наполі": де і коли дивитись матч-відповідь Ліги чемпіонів

Великий матч пройде у Каталонії

У вівторок, 12 березня, каталонці та неаполітанці зіграють гру-відповідь у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Наполі".

У прямому ефірі в Україні другу зустріч між іспанцями та італійцями покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Барселона" — "Наполі" пройде в Барселоні на стадіоні "Олімпік Льюїс Компаніс". У першій грі Синьо-гранатові втратили перемогу над неаполітанцями, зігравши внічию – 1:1.

Напередодні "Телеграф" повідомляв про прогноз букмекерів на матч "Барселона" — "Наполі". Після нічиєї у першому поєдинку аналітики віддають перевагу Синьо-гранатовим.

Зазначимо, каталонці демонструють далеко не ідеальні результати останнім часом. Через це Хаві залишить посаду головного тренера клубу після закінчення сезону, а його місце може посісти колишній тренер "Шахтаря". До речі, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація, що у роздягальні Блаугранас завівся "кріт".