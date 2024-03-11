"Боруссия" Д - ПСВ: букмекеры удивили прогнозом на ответный матч Лиги чемпионов

Специалисты не сумели выделить явного фаворита в ответной игре

В среду, 13 марта, Черно-желтые и Красно-белые сыграют второй поединок в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — ПСВ.

По мнению букмекеров, больше шансов на выход в четвертьфинал ЛЧ у "Боруссии" Д. Об этом сообщает Favbet.

На проход хозяев специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,61. В то же время подобный успех гостей оценивается коэффициентом 2,42. Добавим, что Favbet оценил вероятность победы Черно-желтых в 47%, а Красно-белых — в 28%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Боруссия" Д — ПСВ:

Favbet: (победа "Боруссии" Д 2,08 — ничья 3,85 — победа ПСВ 3,45)

William Hill: (2,05 — 3,80 — 3,20)

Bwin: (2,05 — 3,80 — 3,20)

Второй матч "Боруссия" Д — ПСВ состоится в Дортмунде (Германия) на BVB-Штадионе. Первая игра, проходившая в Нидерландах, завершилась со счетом 1:1.

Напомним, в прошлом году в украинском футболе прогремел скандал — в юношескую сборную Украины U-19 не позвали игрока Даниила Кревсуна, выступающего за "Боруссию" Д U-19. К слову, в 2024 году игрок попал в команду и сыграет в элит-раунде квалификации Евро-2024.