"Боруссия" Д - ПСВ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Боруссия" Д и ПСВ борются за путевку в четвертьфинал главного еврокубка

В среду, 13 марта, "Боруссия" Д и ПСВ сыграют ответную игру в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В первой встрече, проходившей в Нидерландах, команды забили по голу — 1:1.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д — ПСВ. Игра состоится в Дортмунде (Германия) на "BVB-Штадионе", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

"Боруссия" Д — ПСВ — начало в 22:00 (обновляется)

Немецкий клуб, хоть и не победил в первой игре, однако именно он является безоговорочным фаворитом противостояния. ПСВ, в свою очередь, получил приемлемый результат в домашнем поединке и попытается зацепиться за четвертьфинал и в ответной игре.

Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть прямую трансляцию матча "Боруссия" Д — ПСВ в Украине, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на это противостояние.

Напомним, в четвертьфинал Лиги чемпионов уже пробились 6 команд. "Манчестер Сити" легко прошел "Копенгаген", "Реал" не без проблем добыл приемлемый результат против РБ "Лейпциг". Кроме того, ПСЖ выбил из турнира "Реал Сосьедад", а "Бавария" — "Лацио". Также "Барселона" расправилась над "Наполи", а "Арсенал" в серии пенальти переиграл "Порту". Жеребьевка 1/4 финала, а также 1/2 финала ЛЧ состоится в пятницу, 15 марта.