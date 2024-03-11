"Боруссія" Д — ПСВ: букмекери здивували прогнозом на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Фахівці не зуміли виділити явного фаворита у грі-відповіді

У середу, 13 березня, Чорно-жовті та Червоно-білі зіграють другий поєдинок у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Боруссія" Д — ПСВ.

На думку букмекерів, більше шансів на вихід у чвертьфінал ЛЧ у "Боруссії" Д. Про це повідомляє Favbet.

На прохід господарів фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,61. Водночас подібний успіх гостей оцінюється коефіцієнтом 2,42. Додамо, що Favbet оцінив можливість перемоги Чорно-жовтих у 47%, а Червоно-білих — у 28%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Боруссія" Д — ПСВ:

Favbet: (перемога "Боруссії" Д 2,08 — нічия 3,85 — перемога ПСВ 3,45)

William Hill: (2,05 — 3,80 — 3,20)

Bwin: (2,05 — 3,80 — 3,20)

Другий матч "Боруссія" Д — ПСВ відбудеться у Дортмунді (Німеччина) на BVB-Штадіоні. Перша гра, що проходила у Нідерландах, завершилася з рахунком 1:1.

Нагадаємо, минулого року в українському футболі пролунав скандал — до юнацької збірної України U-19 не покликали гравця Данила Кревсуна, який виступає за "Боруссію" Д U-19. До речі, у 2024 році гравець потрапив у команду і зіграє в еліт-раунді кваліфікації Євро-2024.