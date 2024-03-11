"Динамо" - "Заря": онлайн видеотрансляция матча (видео)

В рамках Украинской премьер-лиги (УПЛ) пройдет большой матч

Во вторник, 12 марта, киевское "Динамо" в рамках центрального матча 21-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24 примет луганскую "Зарю". Накануне появились слухи о проблемной ситуации в стане луганчан.

Прямая видеотрансляция игры "Динамо" — "Заря" доступна на YouTube-канале Football Hub. Поединок состоится в Киеве на стадионе имени Лобановского, начало встречи — в 15:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Заря"

Соперники подходят к игре в разном настроении. Невероятно, но действующий бронзовый призер УПЛ "Заря" на данный момент борется за выживание в лиге, а Бело-синие идут четвертыми в первенстве, имея три игры в запасе. Тем не менее противостояние киевлян и луганчан весьма принципиальное. Очные матчи проходят с обилием борьбы, а на поле соперники не жалеют друг друга.

Напомним, в прошлом туре чемпионата Украины "Динамо" впервые потеряло очки при Александре Шовковском во главе команды. Это произошло в поединке с "Вересом" (1:1). "Заря", в свою очередь, обыграла "Минай" (2:0). Ранее сообщалось, что на домашние игры киевлян вернулись болельщики.