"Барселона" шагает в четвертьфинал Лиги чемпионов: видеообзор матча с "Наполи"

Каталонский гранд пробился в восьмерку лучших команд Европы

Во вторник, 12 марта, испанская "Барселона" принимала итальянский "Наполи" в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В первой встрече каталонский суперклуб и неаполитанцы победителя не выявили (1:1).

Встреча, проходившая в Барселоне на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонцев. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм был богатым на события. "Барселона" быстро вышла вперед и даже удвоила преимущество благодаря точным выстрелам Фермина Лопеса и Жоау Канселу. Гости на это ответили взятием ворот в исполнении Амира Ррахмани. Точку в игре в концовке второго тайма поставил Роберт Левандовский.

Таким образом, по сумме 2 матчей в следующий раунд Лиги чемпионов пробилась именно "Барселона". Жеребьевка этой стадии турнира пройдет в пятницу, 15 марта.

Статистика матча Барселона - Наполи

Полный видеообзор матча "Барселона" — "Наполи":

Напомним, на прошлой игровой неделе в четвертьфинал Лиги чемпионов пробились 4 команды. "Манчестер Сити" легко прошел "Копенгаген", "Реал" не без проблем добыл приемлемый результат против РБ "Лейпциг". Кроме того, ПСЖ выбил из турнира "Реал Сосьедад", а "Бавария" — "Лацио".