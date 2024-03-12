"Атлетико" - "Интер": где и когда смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Испанский клуб попытается взять реванш у итальянцев

В среду, 13 марта, Матрасники и Нерадзурри сыграют в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" — "Интер".

В прямом эфире в Украине вторую встречу между испанцами и итальянцами покажет медиа-платформа megogo, а также Volia TV. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Вторая игра "Атлетико" — "Интер" состоится в Мадриде на стадионе "Метрополитано". Первая встреча, прошедшая в Милане, завершилась минимальной победой "Нерадзурри" со счетом 1:0, что делает итальянцев небольшими фаворитами противостояния. К слову, букмекеры не верят в выход испанцев в четвертьфинал еврокубка.

Напомним, с игроком "Интера" и сборной Италии Давиде Фраттези произошел конфуз во время матча Серии А. К слову, именно Фраттези стал обидчиком сборной Украины в отборе на чемпионат Европы-2024. Итальянец дважды огорчал ворота Сине-желтых в гостевом поединке отбора. Добавим, что подопечные Сергея Реброва вскоре проведут важнейшую игру в квалификации на ЧЕ-2024. С расписанием матчей нашей команды можно ознакомиться на сайте "Телеграф".