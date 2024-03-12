"Арсенал" - "Порту": онлайн-трансляция ответного матча Лиги чемпионов

Канониры попытаются взять реванш за поражение в Португалии

Во вторник, 12 марта, лондонский "Арсенал" примет португальский "Порту" в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. Первая встреча завершилась минимальной победой Драконов со счетом 1:0.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Порту". Поединок состоится в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал", начало — в 22:00 по киевскому времени.

"Арсенал" — "Порту" — начало в 22:00 (обновляется)

Несмотря на неудачу в Португалии, Пушкари остаются фаворитами противостояния. Хозяева подходят к игре в качестве лидера английского первенства, а вот "Порту" идет только третьим в своей национальной лиге. Тем не менее в Лиге чемпионов любая команда может выбить любую, а потому точно можно сказать одно — зрителям будет интересно.

Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Арсенал" — "Порту" в прямом эфире в Украине. Кроме того, букмекеры назвали фаворита в этой паре. Добавим, перед этой игрой Канониры вышли на первое место в АПЛ, воспользовавшись ничьей "Ман Сити" и "Ливерпуля".