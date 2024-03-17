"Ман Юнайтед" на глазах Фергюсона закамбечил против "Ливерпуля" (видео)

Английское классическое дерби завершилось победой Красных Дьяволов

В воскресенье, 17 марта, "Манчестер Юнайтед" в рамках матча 1/4 финала Кубка Англии сезона 2023/24 принимал "Ливерпуль". Накануне мерсисайдцы дали бой "Ман Сити" в чемпионате Англии.

Встреча, проходившая на легендарной арене "Олд Траффорд" в Манчестере, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев по итогам основного времени и овертаймов. Об этом сообщает "Телеграф".

Хозяева блестяще начали поединок, создали несколько убойных моментов и закономерно забили. На 10-й минуте Скотт Мактоминей оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в ворота после неудачного сейва Куивина Келлехера. После пропущенных мячей гости включились и не только сравняли счет, но и вышли вперед к концу первой половины. За Красных отличились Алексис Макаллистер и Мохаммед Салах.

Во втором тайме "Ливерпуль" усилил давление и полностью контролировал ход встречи, однако довести игру до победы не сумел. За 3 минуты до конца основного времени Антони сравнял счет. В итоге встреча перетекла в овертаймы, где команды сначала обменялись голами — отметились Харви Эллиотт и Маркус Рашфорд. Тем не менее последнее слово было за МЮ. В дополнительное время Амад Диалло в молниеносной контратаке принес хозяевам победу.

Статистика матча МЮ - Ливерпуль

Полный видеообзор матча "Ман Юнайтед" — "Ливерпуль" будет доступен здесь позднее.

Стоит отметить, что матч МЮ — "Ливерпуль" посетил легендарный менеджер Красных Дьяволов сэр Алекс Фергюсон.

Также на трибунах находился боксер Тайсон Фьюри, который в мае должен провести бой против Александра Усика.

Напомним, в феврале "Ман Юнайтед" также сыграл с "Ман Сити" в АПЛ, однако Красные Дьяволы не сумели навязать сопротивление Горожанам (1:3). К слову, МС также успешно выступает и в Лиге чемпионов, где они пробились в четвертьфинал еврокубка, дважды обыграв "Копенгаген". В 1/4 финала подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с "Реалом".