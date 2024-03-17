"Ман Юнайтед" на очах Фергюсона закамбечив проти "Ліверпуля" (відео)

Англійське класичне дербі завершилося перемогою Червоних Дияволів

У неділю, 17 березня, "Манчестер Юнайтед" у рамках матчу 1/4 фіналу Кубка Англії сезону 2023/24 приймав "Ліверпуль". Напередодні мерсисайдці дали бій "Ман Сіті" у чемпіонаті Англії.

Зустріч, що проходила на легендарній арені "Олд Траффорд" у Манчестері, завершилася з рахунком 4:3 на користь господарів за підсумками основного часу та овертаймів. Про це повідомляє "Телеграф".

Господарі блискуче розпочали поєдинок, створили кілька вбивчих моментів та закономірно забили. На 10-й хвилині Скотт Мактоміней опинився в потрібному місці в потрібний час і добив м’яч у ворота після невдалого сейву Кевіна Келлехера. Після пропущених м’ячів гості увімкнулися і не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед до кінця першої половини. За Червоних відзначилися Алексіс Мак Аллістер та Мохаммед Салах.

У другому таймі "Ліверпуль" посилив тиск і повністю контролював перебіг зустрічі, проте довести гру до перемоги не зумів. За 3 хвилини до кінця основного часу Антоні зрівняв рахунок. У результаті зустріч перетекла в овертайми, де команди спочатку обмінялися голами — відзначилися Гарві Елліотт та Маркус Рашфорд. Проте останнє слово було за МЮ. У додатковий час Амад Діалло у блискавичній контратаці приніс господарям перемогу.

Статистика матчу МЮ – Ліверпуль

Повний відеоогляд матчу "Ман Юнайтед" — "Ліверпуль" буде доступний тут пізніше.

Варто зазначити, що матч МЮ — "Ліверпуль" відвідав легендарний менеджер Червоних Дияволів сер Алекс Фергюсон.

Також на трибунах перебував боксер Тайсон Ф’юрі, який у травні має провести бій проти Олександра Усика.

Нагадаємо, у лютому "Ман Юнайтед" також зіграв із "Ман Сіті" в АПЛ, проте Червоні Дияволи не зуміли нав’язати опір Городянам (1:3). До речі, МС також успішно виступає і в Лізі чемпіонів, де вони пробилися до чвертьфіналу єврокубка, двічі обігравши "Копенгаген". У 1/4 фіналу підопічні Хосепа Гвардіоли зіграють із "Реалом".