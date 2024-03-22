Усик - Фьюри: бывший чемпион мира дал прогноз на супербой

Рикки Хаттон считает Фьюри фаворитом, но не таким очевидным

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Рикки Хаттон прокомментировал предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между обладателем поясов WBA/WBO/IBF/IBO Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Хаттон заявил, что для него Тайсон Фьюри является фаворитом в бою против Александра Усика.

Вместе с тем, британский боксер считает, что победа достанется Фьюри в тяжелом бою. Свой комментарий он дал британскому изданию Daily Star.

"Я вижу Тайсона фаворитом, но не таким большим, как я считал раньше. Я в команде Фьюри, я поддерживаю всех Фьюри. Я очень близок к их семье. Я думаю, что к бою с Фрэнсисом Нганну Тайсон подошел не в лучших кондициях. Фьюри был тяжелее, чем обычно, а Фрэнсис оказался лучше, чем мы все считали.

Я был в Саудовской Аравии, это было отличное событие. Там собрались все чемпионы, пел Эминем. Поскольку Нганну проводил свой первый бой, Фьюри немного потерял концентрацию и недооценил его", — сказал Хаттон.

Бывший чемпион также подчеркнул отличную физическую форму Фьюри: "Вы видите, в какой Тайсон форме сейчас. Он стройный и подтянутый, как и должно быть. Я думаю, что это лучшее, что могло произойти с ним перед боем против Усика. Фьюри начнет с чистого листа, и он знает, что должен быть в ударе. Я думаю, что он будет".

Объединительный бой между Усиком и Фьюри сперва был назначен на 17 февраля, но из-за травмы Тайсона был перенесен на 18 мая. Поединок пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).