"Не могу дождаться его победы в мае": спарринг-партнер Фьюри подтвердил возобновление тренировок

Тренировочные бои с чемпионом мира по версии WBC проводит американский боксер Кевин Лерена

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри возобновил спарринги в подготовке к бою за титул абсолютного чемпиона мира против по версиям WBA, WBO, IBF и IBO украинца Александра Усика. Британец вернулся в тренировочные бои после перенесенной травмы и вынужденного переноса боя.

О своих спарринг-сессиях с Фьюри сообщил боксер Кевин Лерена, опубликовав пост в Instagram. Тяжеловес из ЮАР Лерена опубликовал фото со спарринга против "Цыганского Короля".

Бывший обладатель второстепенных титулов присоединился к тренировочному лагерю Фьюри, чтобы тот подготовился к противостоянию с Усиком. Спарринг-партнер британца уже "не может дождаться" его победы в мае. "Работаю с чемпионом мира по версии WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри. Качество – настоящее, а железо точит железо. Иметь возможность развиваться и расти в такой среде – бесценно", – написал Лерена.

Перед боем Фьюри сел на диету и заметно похудел, что видно по фотографиям. Недавно британский боксер посетил матч "Манчестер Юнайтед" — "Арсенал", где предстал сильно изменившимся.

Бой Усик — Фьюри должен был состояться 17 февраля, но из-за рассечения, которое Фьюри получил на тренировке поединок был перенесен на 18 мая. Поединок должен пройти в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).