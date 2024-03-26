"Не можу дочекатися його перемоги у травні": спаринг-партнер Ф’юрі підтвердив поновлення тренувань

Тренувальні бої з чемпіоном світу за версією WBC проводить американський боксер Кевін Лерена

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф’юрі відновив спаринги у підготовці до бою за титул абсолютного чемпіона світу проти за версіями WBA, WBO, IBF та IBO українця Олександра Усика. Британець повернувся у тренувальні бої після перенесеної травми та вимушеного перенесення бою.

Про свої спаринг-сесії з Ф’юрі повідомив боксер Кевін Лерена, опублікувавши пост в Instagram. Важковаговик з ПАР Лерена опублікував фото зі спарингу проти "Циганського Короля".

Колишній володар другорядних титулів приєднався до тренувального табору Ф’юрі, щоб підготувався до протистояння з Усиком. Спаррінг-партнер британця вже "не може дочекатися" його перемоги у травні. "Працюю з чемпіоном світу за версією WBC у хевівейті Тайсоном Ф’юрі. Якість — справжня, а залізо точить залізо. Мати можливість розвиватися і рости в такому середовищі — безцінно", — написав Лерена.

Перед боєм Ф’юрі сів на дієту і помітно схуд, що видно з фотографій. Нещодавно британський боксер відвідав матч "Манчестер Юнайтед" — "Арсенал", де постав дуже зміненим.

Бій Усик — Ф’юрі мав відбутися 17 лютого, але через розтин, який Ф’юрі отримав на тренуванні , поєдинок був перенесений на 18 травня. Поєдинок має пройти в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).