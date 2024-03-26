Французские власти подыгрывают стране-агрессору

Участники товарищеского футбольного матча между сборными Франции и Чили почтут память жертв теракта в "Крокус Сити Холл" в Красногорске. ИГИЛ также планировал теракт во Франции.

Об этом сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло в эфире Europe 1. Перед началом встречи, которая состоится в Марселе, будет проведена минута молчания. Игра состоится во вторник, 26 марта, начало — в 22:00 по киевскому времени.

"Мы должны проявить солидарность с народом России, когда происходят такие события. Необходимо отдать дань памяти, сделать это в хороших условиях, учитывая весь ужас произошедшего. Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами", — сказал Диалло.

Напомним, после теракта в Подмосковье в РФ перенесли практически все спортивные мероприятия. Примечательно, что в понедельник 25 марта юношеская сборная России провела товарищеский поединок против команды Таджикистана (1:2), из-за чего организаторов встречи раскритиковали. Дело в том, что российские власти обвиняют граждан Таджикистана в массовом убийстве в "Крокус Сити Холле", при этом не забывая об Украине.