Французька влада підіграє країні-агресору

Учасники товариського футбольного матчу між збірними Франції та Чилі вшанують пам’ять жертв теракту у "Крокус Сіті Холл" у Красногорську. До речі, ІДІЛ також планував теракт у Франції.

Про це повідомив президент Федерації футболу Франції Філіп Діалло в ефірі Europe 1. Перед початком зустрічі, що відбудеться у Марселі, буде проведено хвилину мовчання. Гра відбудеться у вівторок, 26 березня, початок – о 22:00 за київським часом.

"Ми повинні проявити солідарність з народом Росії, коли відбуваються такі події. Необхідно віддати данину пам’яті, зробити це в добрих умовах, враховуючи весь жах події. Федерація футболу Франції повністю солідарна з російським народом та своїми російськими колегами", — сказав Діалло.

Нагадаємо, після теракту у Підмосков’ї у РФ перенесли практично всі спортивні заходи. Примітно, що у понеділок, 25 березня, юнацька збірна Росії провела товариський поєдинок проти команди Таджикистану (1:2), через що організаторів зустрічі розкритикували. Річ у тому, що російська влада звинувачує громадян Таджикистану в масовому вбивстві в "Крокус Сіті Холлі", при цьому не забуваючи про Україну.