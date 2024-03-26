Украина - Исландия: Викинги вышли вперед, забив издевательский гол (видео)

Победитель этого противостояния выйдет на Евро

Сборная Украины пропустила досадный гол от команды Исландии. Команды в эти минуты играют в польском Вроцлаве в финале стыков за выход на чемпионат Европы-2024.

Украина — Исландия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

По итогам первого тайма исландцы ведут со счетом 1:0. Гол забил главная звезда сборной Исландии Альберт Гудмундссон.

Нападающий итальянского "Дженоа" разобрался недалеко от штрафной площадки с Бражко и невероятным ударом из-под Забарного мощно пробил в верхний угол ворот. Лунин в этом эпизоде ничем не помог.

Интересно, что еще до перерыва наши футболисты таки смогли распечатать ворота соперников. После неплохой комбинации отметился голом Роман Яремчук, однако взятие ворот не было засчитано. Арбитр после совещания с арбитрами VAR принял решение не засчитывать гол, так как Виктор Цыганков оказался в офсайде. Именно игрок "Жироны" отдавал результативную передачу на Романа.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в полуфинале отбора "сине-желтые" справились со сборной Боснии и Герцеговины (2:1), а Викинги выбили Израиль (4:1).