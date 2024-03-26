Украина - Исландия: Цыганков забил супергол после травмы (видео)
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Победитель этого противостояния выйдет на Евро
Сборная Украины сравняла счет в матче против команды Исландии. В начале второго тайма точным ударом отметился Виктор Цыганков.
Украина — Исландия: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Команды играют за право выхода в финальную часть чемпионата Европы-2024. Победитель противостояния получит прямую путевку на турнир, передает "Телеграф".
Еще в первом тайме исландцы неожиданно вышли вперед, хотя преимуществом владели наши футболисты. Во втором тайме украинская сборная продолжила наседать на ворота соперника и закономерно получила шанс для взятия ворот, которым воспользовался Цыганков.
Интересно, что Виктор Цыганков не вышел в стартовом составе на матч против Боснии и Герцеговины, так как получил травму в испанской "Жироне". Сегодня он вышел в старте и доказал, что является одним из лидеров нашей команды.
Если игра завершится вничью, то команды ждут два тайма по 15 минут, а если и там не будет победителя — то впереди серия пенальти.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в полуфинале отбора "сине-желтые" справились со сборной Боснии и Герцеговины (2:1), а Викинги выбили Израиль (4:1).