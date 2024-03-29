"Бавария" — "Боруссия" Д: букмекеры определили фаворита Дер-Класикер

Немецкое дерби может предопределить судьбу чемпионства в случае поражения "Баварии"

В субботу, 30 марта, "Бавария" в рамках центрального поединка 27-го тура чемпионата Германии сезона 2023/24 сыграет против "Боруссии" Д. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" — "Боруссия" Д.

По мнению букмекеров, "Бавария" является безоговорочным фаворитом дерби. Об этом сообщает Favbet.

На успех Красных специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,36-1,44. В то же триумф Шмелей менее вероятен — коэффициент 6,25-6,60. Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность успеха хозяев в 68%, а гостей — в 15%.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата Германии "Бавария" — "Боруссия" Д

Favbet: (победа "Баварии" 1,44 — ничья 5,80 — победа "Боруссии" Д 6,60)

William Hill: (1,36 — 5,80 — 6,50)

Bwin: (1,40 — 5,50 — 6,25)

Матч "Бавария" — "Боруссия" Д состоится в Мюнхене на "Альянц Арене". Накануне "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, в прошлом сезоне "Бавария" и "Боруссия" Д лишь в последнем туре чемпионата Германии решили судьбу чемпионства. В последнем туре дортмундцы упустили трофей.