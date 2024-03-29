"Баварія" — "Боруссія" Д: букмекери визначили фаворита Дер-Класікер

Німецьке дербі може визначити долю чемпіонства у разі поразки "Баварії"

У суботу, 30 березня, "Баварія" в рамках центрального поєдинку 27-го туру чемпіонату Німеччини сезону 2023/24 зіграє проти "Боруссії" Д. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Боруссія" Д.

На думку букмекерів, Баварія є беззаперечним фаворитом дербі. Про це повідомляє Favbet.

На успіх Червоних фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,36-1,44. Водночас тріумф Джмелів менш ймовірний — коефіцієнт 6,25-6,60. Додамо, що аналітики Favbet оцінили ймовірність успіху господарів у 68%, а гостей – у 15%.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату Німеччини "Баварія" — "Боруссія" Д

Favbet: (перемога "Баварії" 1,44 — нічия 5,80 — перемога "Боруссії" Д 6,60)

William Hill: (1,36 — 5,80 — 6,50)

Bwin: (1,40 — 5,50 — 6,25)

Матч "Баварія" — "Боруссія" Д відбудеться у Мюнхені на "Альянці Арені". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де переглянути гру в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, минулого сезону "Баварія" та "Боруссія" Д лише в останньому турі чемпіонату Німеччини вирішили долю чемпіонства. В останньому турі дортмундці втратили трофей.