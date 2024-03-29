"Ман Сити" - "Арсенал": букмекеры дали прогноз на скрытый финал АПЛ

Специалисты сумели определить однозначного фаворита

В воскресенье, 31 марта, действующие обладатели требла в рамках центрального поединка 30-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 примут лондонских Канониров. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Арсенал".

По мнению букмекеров, у хозяев больше шансов на успех. Об этом сообщает Favbet.

На победу манчестерского клуба специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,85-2,00. В то же время триумф лондонцев менее вероятен — коэффициент 3,75-4,10. Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность победы МС в 50%, а Пушкарей — в 24%.

Прогноз букмекеров на матч чемпионата Англии "Ман Сити" — "Арсенал"

Favbet: (победа "Ман сити" 2,00 — ничья 3,85 — победа "Арсенала" 4,10)

William Hill: (1,85 — 3,80 — 3,80)

Bwin: (1,93 — 3,60 — 3,75)

Матч "Ман Сити" — "Арсенал" состоится в Манчестере на стадионе "Этихад". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, манчестерский суперклуб следит за выступлением юного украинского вратаря Давида Фесюка.