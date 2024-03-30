"Ман Сити" - "Арсенал": онлайн-трансляция матча АПЛ

Английские гранды ведут борьбу за чемпионство

В воскресенье, 31 марта, действующие чемпионы АПЛ в рамках центрального поединка 30-го тура английского первенства сезона 2023/24 примут лондонских Канониров. К слову, Обе команды пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Арсенал". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Этихад", начало поединка — в 18:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча АПЛ "Ман Сити" — "Арсенал" — начало в 18:30 (обновляется)

"Манчестер Сити" продолжает борьбу за второй требл подряд и не собирается сдавать позиции. "Арсенал", в свою очередь, попытается прервать гегемонию Горожан на внутренней арене. На данный момент Канониры лидируют в первенстве, однако их преимущество над МС и "Ливерпулем" весьма шаткое.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть прямую трансляцию игры "Ман Сити" — "Арсенал", а также рассказывал о букмекерских раскладах перед игрой. Ранее сообщалось, что Канониры вышли на первое место в турнирной таблице АПЛ благодаря ничьей "Ливерпуля" и МС.