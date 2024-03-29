"Ман Сіті" — "Арсенал": букмекери дали прогноз на прихований фінал АПЛ

Фахівці зуміли визначити однозначного фаворита

У неділю, 31 березня, чинні володарі требла в рамках центрального поєдинку 30-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 приймуть лондонських Канонірів. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Арсенал".

На думку букмекерів, господарі мають більше шансів на успіх. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу манчестерського клубу фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,85-2,00. Водночас тріумф лондонців менш ймовірний — коефіцієнт 3,75-4,10. Додамо, що аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги МС у 50%, а Пушкарів – у 24%.

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату Англії "Ман Сіті" — "Арсенал"

Favbet: (перемога "Ман сіті" 2,00 — нічия 3,85 — перемога "Арсеналу" 4,10)

William Hill: (1,85 — 3,80 — 3,80)

Bwin: (1,93 — 3,60 — 3,75)

Матч "Ман Сіті" — "Арсенал" відбудеться у Манчестері на стадіоні "Етіхад". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, манчестерський суперклуб стежить за виступом юного українського воротаря Давида Фесюка.