"Ман Сити" - "Арсенал": где и когда смотреть битву за чемпионство в АПЛ

Битва английских грандов пройдет в Манчестере

В воскресенье, 31 марта, "Ман Сити" в рамках центрального поединка 30-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 примет "Арсенал". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" — "Арсенал".

В прямом эфире в Украине игру английских топ-команд покажет телеканал Setanta Sports. Кроме того, игра будет доступна для просмотра на медиа-платформе setantasports.com, передает официальный сайт транслятора.

Матч "Ман Сити" — "Арсенал" состоится в Манчестере на стадионе "Этихад", начало встречи — в 18:30 по киевскому времени. И Пушкари, и Горожане претендуют на победу в лиге, а потому эта игра может стать ключевой в борьбе за титул. На данный момент в сильнейшей лиге мира лидируют Канониры (64 балла), которые опережают манчестерский клуб на одно очко. Пикантности противостоянию добавляет тот факт, что главный тренер гостей Микель Артета был помощником наставника "Ман Сити" Хосепа Гвардиолы. На данный момент ученик лишь трижды побеждал своего учителя в 11 играх (8 побед на счету Гвардиолы).

Добавим, что обе команды продолжают играть в Лиге чемпионов. В четвертьфинале главного еврокубка Канониры сыграют против "Баварии", а Горожане — против "Реала".

Напомним, в марте "Ман Сити" не сумел переиграть "Ливерпуль" в рамках матча АПЛ (1:1). По итогам этого поединка выиграл "Арсенал".