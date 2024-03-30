"Ман Сіті" — "Арсенал": онлайн-трансляція матчу АПЛ

Англійські гранди ведуть боротьбу за чемпіонство

У неділю, 31 березня, чинні чемпіони АПЛ у рамках центрального поєдинку 30-го туру англійської першості сезону 2023/24 приймуть лондонських Канонірів. До речі, обидві команди пробилися у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Арсенал". Зустріч відбудеться у Манчестері на стадіоні "Етіхад", початок поєдинку о 18:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу АПЛ "Ман Сіті" — "Арсенал" — початок о 18:30 (оновлюється)

"Манчестер Сіті" продовжує боротьбу за другий требл поспіль і не має наміру здавати позиції. "Арсенал" у свою чергу спробує перервати гегемонію Городян на внутрішній арені. На цей час Каноніри лідирують у першості, проте їхня перевага над МС та "Ліверпулем" дуже хитка.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися пряму трансляцію гри "Ман Сіті" — "Арсенал", а також розповідав про букмекерські розклади перед грою. Раніше повідомлялося, що Каноніри вийшли на перше місце у турнірній таблиці АПЛ завдяки нічиїй "Ліверпуля" та МС.