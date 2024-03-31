"Ман Сити" и "Арсенал" сыграли в пользу "Ливерпуля" (видео)

Английские гранды голов не забивали

В воскресенье, 31 марта, "Ман Сити" в рамках центрального матча 30-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 принимал лондонский "Арсенал". Обе команды вместе с "Ливерпулем" ведут борьбу за чемпионство в АПЛ.

Встреча, проходившая в Манчестере на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме команды и близко не показали свои атакующие возможности. Хозяева и гости нанесли лишь 2 удара в створ ворот за 45 минут, при этом Горожане традиционно владели мячом, однако это не принесло подопечным Хосепа Гвардиолы никаких дивидендов.

Во втором тайме картина игры не изменилась. Команды, похоже, экономили силы на другие матчи. К слову, с учетом плотного графика АПЛ, Лиги чемпионов и Кубка Англии это имеет смысл. В итоге "Ман Сити" и "Арсенал" сыграли вничью в пользу "Ливерпуля". Мерсисайдский клуб (67 очков) по итогам 30-го тура возглавил АПЛ, Канониры (65) и Горожане (64) идут нога в ногу.

Полный видеообзор матча "Ман Сити" — "Арсенал":

Накануне обе команды узнали имена соперников в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Ман Сити" ожидает дуэль против "Реала", а "Арсенал" — против "Баварии". К слову, в стане Горожан сделали скандальное заявление по итогам жеребьевки главного еврокубка.