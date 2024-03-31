"Ман Сіті" та "Арсенал" зіграли на користь "Ліверпуля" (відео)

Англійські гранди голів не забивали

У неділю, 31 березня, "Ман Сіті" у рамках центрального матчу 30-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 приймав лондонський "Арсенал". Обидві команди разом із "Ліверпулем" ведуть боротьбу за чемпіонство в АПЛ.

Зустріч, що проходила у Манчестері на стадіоні "Етіхад", завершилася з рахунком 0:0. Про це повідомляє "Телеграф".

У першому таймі команди й близько не показали своїх атакувальних можливостей. Господарі та гості завдали лише 2 удари у площину воріт за 45 хвилин, при цьому Городяни традиційно володіли м’ячем, проте це не принесло підопічним Хосепа Гвардіоли ніяких дивідендів.

У другому таймі картина гри не змінилася. Команди, начебто, економили сили на інші матчі. До речі, з урахуванням щільного графіка АПЛ, Ліги чемпіонів та Кубка Англії це має сенс. У результаті "Ман Сіті" та "Арсенал" зіграли внічию на користь "Ліверпуля". Мерсисайдський клуб (67 очок) за підсумками 30-го туру очолив АПЛ, Каноніри (65) та Городяни (64) йдуть нога в ногу.

Повний відеоогляд матчу "Ман Сіті" — "Арсенал" буде доступний тут пізніше.

Напередодні обидві команди дізналися імена суперників у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Ман Сіті" чекає на дуель проти "Реала", а "Арсенал" — проти "Баварії". До речі, у таборі Городян зробили скандальну заяву за підсумками жеребкування головного єврокубка.