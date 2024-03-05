Мбаппе неудержим: ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Игра завершилась со счетом 2:1

В Сан-Себастьяне (Испания) завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором испанский "Реал Сосьедад" принимал французский ПСЖ. Первая игра в Париже завершилась уверенной победой ПСЖ со счетом 2:0.

И в ответной игре парижане уверенно завладели преимуществом с самого начала матча. В итоге, ПСЖ выиграл со счетом 2:1, сообщает "Телеграф".

Гости начали комбинировать у ворот испанской команды с первых же минут ответного матча. И гол в исполнении ПСЖ казался только делом времени. И действительно, на 15-й минуте Килиан Мбаппе отличным ударом поразил дальний угол ворот соперника.

Более того, в этом эпизоде порвалась сетка и в игре наступила вынужденная пауза. В остальном, в первом тайме ничего примечательного не было. А единственный опасный момент в исполнении "Реал Сосьедада" завершился опасным ударом Таке, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Доннарумы.

Во втором тайме гости продолжали атаковать и на 56-й минуте Мбаппе оформил дубль и окончательно решил вопрос победителя по сумме двух матчей. Килиану удался проход вдоль бровки поля и выход один на один с вратарем.

Лишь после этого игроки "Реал Сосьедада" "проснулись" и создали ряд опасных моментов. А последний гол в этом противостоянии на 89-й минуте забил Марино — 1:2.

Матч завершился уверенной победой гостей в игре и победой ПСЖ по сумме двух матчей — 1:4. В параллельном матче немецкая "Бавария" разгромила итальянский "Лацио" — 3:0.