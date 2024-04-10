"Барселона" унизила ПСЖ в Париже (видео)

Обладатель путевки в полуфинал ЛЧ определится в ответной встрече

В среду, 10 апреля, ПСЖ в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 принимал "Барселону". Ответная игра между командами пройдет в ближайший вторник, 16 апреля.

Встреча, проходившая в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 3:2 в пользу "Барселоны". Об этом сообщает "Телеграф".

Команды провели первый тайм на равных, однако удача была на стороне гостей. На 37-й минуте Рафинья после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы открыл счет в игре.

В начале второго тайма парижане перевернули все с ног на голову. К 51-й минуте ПСЖ вышел вперед после ударов Усмана Дембеле и Витиньї. На это гости ответили голом Рафиньи, оформившего дубль после феноменальной передачи Педри. Точку в матче поставил Андреас Кристенсен, забивший победный гол головой после подачи с углового.

ПСЖ – "Барселона" – 2:3

Голы: Дембеле (48), Витинья (51) – Рафинья (37, 62), Кристенсен (77)

Предупреждения: Витинья (65), Бералдо (89) – Серхи Роберто (34), Кубарси (82), Кристенсен (88), Фермин (89)

ПСЖ: Доннарумма, Нуну Мендеш, Бералдо, Эрнандес, Маркиньос, Руис (Гонсало Рамуш, 85), Витинья, Ли Кан Ин (Заир-Эмери, 61), Мбаппе, Асенсио (Баркола, 46), Дембеле

"Барселона": тер Стеген, Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде, Гюндоган (Фермин, 85), Ф. де Йонг (Кристенсен, 76), Серхи Роберто (Педри, 61), Рафинья (Ферран Торрес, 76), Левандовски, Ямаль (Феликс, 61)

Статистика матча ПСЖ - Барселона

Полный видеообзор матча ПСЖ — "Барселона":

Добавим, что по итогам последней жеребьевки победитель "дуэли" парижан и каталонцев в полуфинале ЛЧ сыграет против победителя 2-матчевого противостояния "Боруссии" Д и "Атлетико".

Напомним, в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов ПСЖ переиграл испанский "Реал Сосьедад", а "Барселона" сломила сопротивление итальянского "Наполи".