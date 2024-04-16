"Ман Сити" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Центральный матч второй стадии плей-офф ЛЧ пройдет в Манчестере

В среду, 17 апреля, "Ман Сити" примет "Реал" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24. В первой игре команды выдали поединок-триллер, забив на двоих шесть голов (3:3).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ман Сити" — "Реал". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер", начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Ман Сити" — "Реал" — начало в 22:00 (обновляется)

"Ман Сити" и "Реал" — главные фавориты на победу в Лиге чемпионов. К сожалению, жребий свел их на столь ранней стадии. Обе команды лидируют на внутренней арене, Сливочные и вовсе могут похвастаться отличным гандикапом в Ла Лиге, а вот Горожане добывают победы в плотном календаре АПЛ и Кубка Англии, однако оторваться от "Ливерпуля" и "Арсенала" подопечным Хосепа Гвардиолы пока не удается.

Видеообзор матча "Реал" - МС

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть прямую трансляцию игры "Ман Сити" — "Реал" в Украине. Кроме того, на сайте "Телеграф" доступен прогноз букмекеров на это противостояние. К слову, победитель "дуэли" в полуфинале турнира сыграет либо с "Арсеналом", либо с "Баварией".