"Ман Сіті" — "Реал": де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів

Центральний поєдинок ігрового тижня пройде в Манчестері

У середу, 17 квітня, "Манчестер Сіті" у рамках другого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 прийме "Реал" Мадрид. У півфіналі турніру переможець протистояння зіграє або з "Арсеналом", або з "Баварією". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Реал".

У прямому ефірі в Україні суперматч між англійським та іспанським грандами покаже медіасервіс Megogo, а також Volia TV. Початок гри – о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

І Городяни, і Вершкові є головними фаворитами на перемогу в Лізі чемпіонів. Команди також успішно виступають на внутрішній арені. МС зіграє в 1/2 фіналу Кубка Англії та лідирує в АПЛ, а "Реал" з великим відривом йде першим у Ла Лізі. Для обох команд виліт у чвертьфіналі ЛЧ стане провалом. Додамо, що перша гра, що відбулася у Мадриді, завершилася з рахунком 3:3. Таким чином, переможець другого матчу вийде в 1/2 фіналу головного єврокубка.

У першому раунді плей-оф Королівський клуб із великими проблемами пройшов німецький РБ "Лейпциг", а ось чемпіони Англії з легкістю вибили данський "Копенгаген".