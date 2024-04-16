"Ман Сіті" — "Реал": букмекери назвали фаворита чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Фахівці не вірять у Королівський клуб

У середу, 17 березня, англійський та іспанський суперклуби зустрінуться в рамках гри-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Реал".

На думку букмекерів, у "Манчестер Сіті" більше шансів на вихід в 1/2 фіналу ЛЧ. Про це повідомляє Favbet.

На вихід Городян у наступний раунд плей-оф фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,38. В той самий час подібний успіх Вершкових менш ймовірний — коефіцієнт 3,25. Додамо, що Favbet оцінив ймовірність перемоги МС у другій зустрічі у 58%, а "Реала" — у 19%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Ман Сіті" — "Реал":

Favbet: (перемога "Ман Сіті" 1,71 — нічия 4,40 — перемога "Реала" 4,75)

William Hill: (1,61 — 4,33 — 4,75)

Bwin: (1,65 — 4,20 — 4,75)

Гра "Ман Сіті" — "Реал" відбудеться у Манчестері на стадіоні "Сіті оф Манчестер". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися гру у прямому ефірі в Україні. У першому поєдинку, що пройшов у Мадриді, команди зіграли з рахунком 3:3. Переможець протистояння зіграє у півфіналі ЛЧ або з "Арсеналом", або з "Баварією".

Відеоогляд матчу "Реал" — МС

У першому раунді плей-оф Королівський клуб із великими проблемами пройшов німецький РБ "Лейпциг", а ось чемпіони Англії з легкістю вибили данський "Копенгаген".